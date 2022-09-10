Экономисты: в августе – последний «толчок» инфляции в Литве

«Вероятно, пик уже есть, потому что инфляция очень сильно подскочила в сентябре прошлого года. Просто она будет ниже из-за сравнительной базы, но в сентябре она все же может превысить 20 процентов», — сказал BNS Маурицас.

Экономист Sewdbank Нериюс Мачюлис говорит, что август стал последним «толчком» инфляции. По его словам, более высокая, чем прогнозировалась, годовая инфляция в августе была вызвана большими скачками цен на электроэнергию на рынке и новым удорожанием продуктов питания.

«Были большие скачки цен на электроэнергию на рынке, а еще один фактор — очередное подорожание продуктов питания, что не характерно для летних месяцев. В августе мы увидели, что продуктов питания стоят на целых 30% больше, чем год назад, эти два фактора подняли уровень цен, но мы все же наблюдаем последний толчек инфляции», — сказал BNS в четверг Мачюлис.

По словам Маурицаса, рост цен на электроэнергию и газ пока не позволяет потребительским ценам стабилизироваться или снизиться.

«Продолжающаяся драма на рынке газа и электроэнергии сдерживает возможную стабилизацию или падение цен. Это создает общий фон, словно все продолжает дорожать, хотя на самом деле, например, топливо, металлы подешевели, другое сырье перестало дорожать», — сказал Маурицас.

Он прогнозирует, что уже в октябре инфляция должна быть ниже 20 процентов, а двузначная инфляция сохранится до конца весны следующего года.

По мнению аналитика Swedbank Мачюлиса, падение цен на нефть и другое сырье, промышленные металлы и некоторые виды продовольственного сырья позволяют ожидать, что рост цен будет гораздо медленнее, а в некоторых случаях цены снизятся.

По его словам, тот факт, что цена перевозки грузов из Китая уже снизилась вдвое по сравнению с пиком годичной давности, позволяет ожидать снижения темпов инфляции.

В четверг Департамент статистики Литвы сообщил, что годовая инфляция в августе достигла 22,4%. Это самая высокая годовая инфляция в стране с сентября 1996 года, когда она достигла 22,3%. Предварительная годовая инфляция, объявленная в конце августа, составляла 21,1%.

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