Экс-глава ЦРУ рассказал, как США ответят на ядерный удар Путина

«Мы <…> уничтожим все конвенциональные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, а также все (российские) корабли в Черном море», — заявил Петреус.

Ядерный удар по Украине, которым Кремль угрожает, чтобы «защитить» контроль над аннексированными территориями, по словам Петреуса, не будет рассматриваться как основание пятой статьи устава НАТО, которая запускает процесс коллективной самообороны.

Тем не менее, если радиация от такого удара достигнет стран блока, то такая ситуация может рассматриваться как атака на члена НАТО.

Хотя США не хотят идти на ядерную эскалацию, нужно «показать, что такое (использование ядерного оружия — ред.) не может оставаться без ответа», подчеркнул Петреус.

Сам факт применения тактического ядерного оружия — мощностью, сравнимой с бомбой, сброшенной на Хиросиму, — «не изменит» ситуацию на поле боя, где российская терпит поражение, считает Петреус.

«Никакая беспорядочная мобилизация (другими словами ее не описать), никакая аннексия и никакие завуалированные ядерные угрозы не вытащат (Путина) из этой ситуации», — полагает экс-глава ЦРУ.

Путин, напомним, 21 сентября, объявляя о мобилизации обвинил Запад в ядерном шантаже и заявил, что Россия «располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем страны НАТО».

По словам Путина, он готов использовать «все имеющиеся средства» для защиты территориальной целостности РФ, к которой намерен присоединить четыре области Украины.