ЕС не примет новый пакет санкций против РФ без ограничения цен на нефть

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, представители стран Евросоюза утром 3 октября обсудят очередные антироссийские санкции, в частности ограничение цен на нефть, перевозимую по морю. Шесть дипломатов рассказали изданию, что этому шагу по-прежнему препятствует ряд стран, включая Венгрию. Страна все еще получает российскую нефть и хочет реэкспортировать ее в соседние страны ЕС, а также использовать на своих НПЗ. По мнению Еврокомиссии, так Будапешт может получить нечестное преимущество на едином рынке.

Опасения высказали также Кипр, Греция и Мальта, которые занимаются танкерными перевозками. Они обеспокоены, что Евросоюз «выстрелит себе в ногу», если запретит их танкерному флоту транспортировать российскую нефть, но при этом не сможет убедить другие страны, которые занимаются судоходными грузоперевозками, ввести такие же ограничения. По словам дипломатов, есть опасения, что Турция, Индия и Индонезия «просто поставят морские перевозки под свой контроль». Вместе с тем некоторые собеседники газеты отметили, что ожидать поддержки от Нью-Дели в этом вопросе — «это все равно что попросить не вводить санкции».

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше согласованного такой коалицией лимита.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил 1 сентября журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать «на нерыночных условиях». При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти.