В Клайпеде и Вильнюсе начала действовать украинская школа без разрешения министерства

«В этом году министр образования, науки и спорта уже выдала четырем школам разрешения на работу по украинской образовательной программе. Такого согласия еще не получили две школы, подавшие заявки, — харьковская школа «Гравитация» и Международная украинская школа, которые еще не представили все сведения и документы, подтверждающие готовность к работе», — сообщили в министерстве образования BNS.

Руководитель Клайпедского филиала Международной украинской школы сообщил, что на этой неделе занятия начали проходить в арендованных помещениях на улице Аливу, также ведется сотрудничество с библиотекой и театром.

Еще один филиал школы действует в столице – в помещении Педагогической академии Университета им. Витаутаса Великого.

Елена Внуковская, руководитель Международной украинской школы, рассказала BNS, что в Клайпедском и Вильнюсском филиалах зарегистрировано почти 1,1 тыс. школьников, работает 91 учитель.

Общественное учреждение надеется с октября получить средства из школьной корзины, за счет которой можно было бы выплачивать зарплату учителям.

Общественное учреждение «Международная украинская школа» сообщает, что работает в десятке стран Европы с 2007 года. По данным министерства, она создана как частная школа в Украине.

Разрешение не было выдано

В пятницу литовское министерство приняло решение не давать Международной украинской школе разрешение на начало работы по украинской образовательной программе. Это решение подписала министр Юргита Шюгждинене.

Министерство сообщает, что пытается помочь советами и рекомендациями школе, чтобы она как можно скорее начала работу, и посольство Украины в Литве поддерживает эту идею.

«Однако мы не можем допустить, чтобы государственные средства выделялись учреждению, которое еще не готово к образовательной деятельности детей. Оно сможет претендовать на одобрение, когда будет готово и будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к другим учреждениям, которые уже получили разрешение на работу в рамках украинской образовательной программы», — сказал BNS канцлер министерства Юлюс Лукошюс.

После того, как специалисты министерства проанализировали дополненные или недостающие документы, предоставленные школой министерству до 26 сентября, были выявлены недостатки, повлекшие за собой отказ в начале работы.

По данным министерства, представленные школой документы не соответствуют общим требованиям к оформлению документов, например, неясно, кто будет реализовывать программу, вся сопутствующая информация о формах обучения и способах организации учебного процесса не предусмотрена.

Школа не представила документы, подтверждающие, что управляемые учебные помещения соответствуют гигиеническим нормам и оснащены необходимой материальной базой.

Отсуствующие оборудование

В Клайпедском филиале школы обучается около 460 детей с первого по одиннадцатый класс. Укомплектовано восемь классов начальной школы, а также 17 старших классов с пятого по одиннадцатый.

Количество учеников меняется — одни приходят, другие, видя, что количество классов еще мало, уходят, — рассказал заведующая филиалом.

«Мы приступили к работе — столько кабинетов, сколько успели оборудовать, работают. Кроме того, мы подружились с Клайпедским драматическим театром, он предоставил помещение, и с понедельника там проходят занятия», — рассказал BNS Евгений Кравченко.

Школа в портовом городе собрала около 40 учителей-украинцев, не хватает учителей химии и литовского языка.

Школа получила стулья и скамьи, некоторым из которых по 30 лет, из других школ портового города.

«Мы довольны тем, что можем получить, чтобы не сидеть на полу», — сказал Кравченко.

По его словам, в настоящее время в 20 кабинетах не хватает еще около 300 стульев, чуть меньше скамеек, а также шкафов и тумбочек.

«У нас есть украинская учебная программа, нам нужны книги и учебники на украинском языке, пока мы не получили их физически, но у нас есть полный комплект электронных книг», — сказал директор школы.

Ожидание корзины

Руководитель Международной украинской школы Елена Внуковская рассказала BNS, что учреждение надеется с октября получить средства из школьной корзины, за счет которых можно было бы выплачивать зарплату учителям.

«Литва должна разрешить нам работать по украинской программе. Мы должны получить корзину до 1 октября, у нас работает 91 украинский учитель в Клайпеде и Вильнюсе, все зарегистрированы, всех мы приняли с биржи. Ждем корзину, чтобы оплатить. Только главный вопрос — где взять средства на аренду и коммунальные расходы?», — заявила на этой неделе Внуковская.

По ее словам, таких украинских школ 40 за рубежом — во Франции, Португалии и других странах.

«Мы ждали инициативы Литвы, но не дождались ее, поэтому зарегистрировали общественное учреждение. В русских школах нет мест, и дети не хотят туда идти морально», — сказала Внуковская.

Не уверенности в аренде

Кравченко утверждает, что школа еще не получила поддержки от Клайпедского самоуправления и Министерства образования, науки и спорта, но подала заявку и ожидает поддержки.

«Школьная корзина предоставляется по литовской системе, но эти средства не могут быть использованы для аренды, они могут быть использованы только для оплаты труда учителей и канцтоваров», — сказал руководитель.

Стоимость аренды помещений составляет 6500 евро в месяц, плюс коммунальные платежи.

Пока школа работает за счет взносов – по 50 евро перечислил каждый ребенок, зарегистрировавшийся для обучения в школе.

«Мы подадим запрос о поддержке в самоуправление, конечно же, попросим помощи у коммерческих структур, потому что на самом деле самоуправление Клайпеды не решает эту проблему – школы переполнены. Мы надеемся, что наши усилия будут поняты, люди и учреждения, ответственные за детей, внесут свою лепту в этот процесс», — сказал Кравченко.

Он сообщил, что общался с самоуправлением Клайпеды, представители которого заявили, что администрация не может поддерживать частные школы.

Украинская община подала в Клайпедское самоуправление и министерство запрос на помещение, но, по словам Кравченко, подходящих вариантов предложено не было.

«Ситуация довольно сложная, потому что на самом деле планировалось открыть школу в этом году только в Вильнюсе, но через украинскую общину мы поняли, что в Клайпеде много детей, они не помещаются. В литовских школах этого быть не может, они переполнены, хотя это было такое решение доброй воли увеличить классы. Это решение не может решить проблемы, в Клайпеде слишком много украинских детей», — сказал руководитель.

По его словам, желающие учиться в украинской школе есть из Плунгского, Кретингского и Клайпедского районов. Это обсуждалось с главами муниципалитетов, обсуждалось транспортное обслуживание.

Согласие еще не дано

По данным Минобразования, ко всем создаваемым школам предъявляются основные требования, которые должны быть обеспечены учредителями школы: помещения, соответствующие гигиеническим нормам, учебные и другие материальные ресурсы, учителя и утвержденная программа.

«Национальный центр общественного здоровья проинформировал министерство о том, что провел оперативный контроль за санитарной безопасностью в школе и обнаружил, что часть школьной мебели пока отсутствует, в настоящее время в классах производится замена напольных покрытий», — говорится в ответе министерства BNS.

При проверке также было обращено внимание на требования к искусственному освещению в учебных аудиториях, так как в большинстве учебных классов работало не все освещение.

В настоящее время в школе монтируются и ремонтируются туалеты. Во время контроля в туалетах была только холодная вода, бумажных полотенец и сушилок для рук не было. Питание в школе не организовано.

Об этих недостатках в столице BNS сообщили сотрудники министерства, которые посетили школу.

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