Экс-мэр Риги Нил Ушаков официально признан подозреваемым по уголовному делу

Фото Facebook/Нил Ушаков

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Бывший мэр Риги Нил Ушаков, избранный депутатом Европарламента, получил из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) уведомление о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Я официально получил статус подозреваемого от КНАБ. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в Думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон», — написал Ушаков.

Экс-мэр выразил удивление тем, что в его кабинете нашли «поделку из серии кружка юных любителей электроники», а также тем, что подозреваемым он стал прямо накануне начала работы в Европарламенте. «Конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ», — с сарказмом написал он, добавив, что «что бы ни происходило, мы только крепчаем!» Он поблагодарил рижан за поддержку в ходе работы в качестве мэра Риги, и заявил, что у него впереди много работы и в качестве депутата Европарламента, и в качестве лидера партии «Согласие».

Напомним, в официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об увольнении мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Претензии касались отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Как указано в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas Satiksme.

30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с Rigas Satiksme, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал о взятке в размере 800 тысяч евро.

Деньги, по версии следователей, были получены в связи с поставкой в Ригу около 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 годах проводило это предприятие. В рамках расследования было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше. Пять из них решением суда были арестованы.

На фоне коррупционного скандала об отставке объявили все пять членов правления Rigas Satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь латышские националисты потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия Ушаков сохранил свой пост.

Бывший глава министерства охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс передал в правительство законопроект о роспуске мэрии Риги, однако правительство отложило его рассмотрение, а бывший премьер назвал этот документ юридическим браком. На его необоснованность также указали Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация крупных городов.

Сам Ушаков заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний и обжаловал увольнение с поста мэра Риги. По итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23-го по 26 мая, он стал депутатом Европарламента и официально подал в отставку с должности градоначальника Риги, которую занимал почти 10 лет.



NEWSru.com

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Автор: Nil.ushakov — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка