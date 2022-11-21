Экс-президенту Литвы Адамкусу вручат регалии почетного гражданина Вильнюса

Однако в сентябре дату церемонии вручения вновь перенесли после того, как бывший глава страны заболел коронавирусом. Президент был госпитализирован из-за этой болезни в октябре.

Звание почетного гражданина Вильнюса было присуждено 95-летнему Адамкусу за то, что политика экс-президента «во многом определила то, что Вильнюс стал безопасной столицей Европейского Союза и НАТО в этом столетии», а во время его руководства Вильнюс стал заметен в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека и «способствующий диалогу между культурами и цивилизациями».

Адамкус — 20-й почетный гражданин города.

Имя почетного гражданина Вильнюса – это высшая оценка, которую граждане могут инициировать и присваивать за значительные дела во благо города и Литвы. Звание почетного гражданина присваивается с 1996 года.

Звание почетного гражданина города Вильнюса – это высшая награда, которую горожане могут инициировать и вручать личностям за значительные деля во благо города и Литвы. Звание почетного гражданина столицы присваивается с 1996 года.

В последнее время это звание получили первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости Витаутас Ландсбергис, священник и дисседент Юлюс Саснаускас, основатели Музея MO Викторас и Дангуоле Буткасы, художник Самюэль Бак, архиектор Альгимантас Насвитис, бывший президент Литвы Альгирдас Бразаускас. Ранее это звание было присуждено монсеньеру Казимерасу Василяускасу, дирежеру и виолончелисту Мстиславу Ростраповичу, лауреату Нобелевской премии, поэту Чеслову Милошу, президенту Изралия Шимони Пересу и другим.

В последние годы Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления независимости, Юлиус Саснаускас, священник и диссидент, Викторас и Дангуоле Буткаи, основатели Музея МО, художник Самуэлис Бакас, архитектор Альгимантас Насвитис, бывший президент Литвы Альгирдас Бразаускас заслужил это звание.

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