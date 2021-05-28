Эксклюзив от Роберто Карлоса: Глобальный посол «Футбола для дружбы» отвечает на вопросы Юных участников со всего мира

Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 году, будучи игроком сборной Бразилии. Он трижды выигрывал кубок Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом», является обладателем многочисленных национальных чемпионских титулов. В настоящее время тренирует молодых игроков мадридского «Реала». С 2020 года является также Глобальным послом «Футбола для дружбы». К программе он присоединился в 2019 году – тогда он вручил кубок победителям Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» на заключительных мероприятиях в Мадриде и принял участие в других важных событиях.

На онлайн-пресс-конференции в конце мая Карлос находчиво и с присущим ему обаянием давал Юным журналистам и футболистам – участникам программы – ответы на вопросы об основных этапах его карьеры, а также его отношении к семье, родине и приверженности «Футболу для дружбу».

Услышав вопрос о своем самом знаменитом голе, Роберто Карлос не смог сдержать улыбку – так часто его по этому поводу уже спрашивали. Но потом все-таки упомянул забитый 3 июня 1997 года со штрафного гол на турнире во Франции, на 21-ой минуте в игре против французской сборной, а также свой сенсационный гол в ворота команды «CD Тенерифе» 21 февраля 1998 года. Кульминационными моментами отличались каждый раз, по его словам, и футбольные дерби между «Реалом» и «Барселоной». Любимыми командами для него являются бразильская сборная 2002 года и мадридский «Реал» с его «Галактикос». Что касается растущей коммерциализации футбола, то это в значительной степени зависит от конкретного клуба. В целом же данный вид спорта, считает Роберто Карлос, будет развиваться и дальше – как в тактическом, так и в техническом плане.

Отвечая на вопрос Дэвида Сарджента из Ирландии, Карлос подтвердил, что действительно был назван в честь известного бразильского певца Роберто Карлоса Браги, которого очень любил его отец. Сам же он очень почитает другого бразильского певца – Александра Пиреса. В двенадцать лет он, выходец из бедной семьи, хотел стать адвокатом. Но потом все быстро обернулось по-другому: футбольная карьера в Бразилии, включение в состав сборной, приглашение в Европу. Семья его всегда поддерживала. Особенно отец, который сам был активным футболистом. Хотя, конечно, для него было болезненным покинуть семью в возрасте 13 лет.

Что бы он хотел сделать сегодня по-другому, спросила Кинли Деки Янгцом из Бутана. Карлос ответил, что все у него складывалось хорошо, как в профессиональном, так и в личном плане. Страха он никогда не испытывал, сказал он Мириам Шихан из Ирландии. Конечно, у него были мечты. Построить, например, дом родителям. Очень важными качествами являются, по его словам, хорошее и дружелюбное отношение к другим, в том числе к противнику на поле. Важным залогом успеха является работа в команде – такое напутствие он дал Доминику Крамбергеру из Швеции. Михайло Несич, юный журналист из Сербии, сыграл для Роберто Карлоса серенаду на своем пианино, а затем спросил о его творческих увлечениях и хобби. Тот ответил, что особых талантов у него нет: его жизнь в футболе – все семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

Карлос положительно отозвался о «Футболе для дружбы», поскольку эта программа позволяет встречаться и взаимодействовать друг с другом такому большому числу Юных футболистов и журналистов. Он поблагодарил молодых людей за интересные и многочисленные вопросы и пожелал им успехов.

Девятый сезон «Футбола для дружбы» проходит в цифровом формате с 14 по 29 мая 2021 года. В этом году игры «Футбола для дружбы» объединяют мальчиков и девочек из более чем 200 стран и регионов. Юные игроки в возрасте 12 лет участвуют во Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы» 2021. Все встречи проводятся на платформе футбольного симулятора «F4F World», доступного бесплатно на 27 языках для операционных систем MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

Юные журналисты работают в Международном детском пресс-центре, откуда освещают события Девятого сезона «Футбола для дружбы» и делятся с друзьями главными ценностями это программы: дружбой, равенством, справедливостью, здоровьем, миром, преданностью, успехом, традициями и честью.

Видеозапись пресс-конференции можно найти по этой ссылке: https://www.youtuиe.com/watch?v=mi6qD7wkhWA

Аахана Камбодж, Индия: «Мне очень понравилась онлайн-встреча с Роберто Карлосом, Глобальным послом «Футбола для дружбы». Мы, Юные журналисты, имели возможность расспросить его о футбольной карьере. Мне повезло, и я смогла задать ему вопрос. Роберто Карлос сказал, что командная работа является ключом к успеху, и каждый из нас должен придерживаться этого правила в жизни.»

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен более 60 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая два Мировых рекорда Гиннеса™ за самую многонациональную футбольную тренировку и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme