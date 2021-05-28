Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

Как утверждает МИД, этим решением Литва также проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов и сотрудников посольства в Минске Беларусь необоснованно выслала из страны несколько дней назад.

Представителю Беларуси также заявлен протест в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ этой страны, было озвучено требование незамедлительно освободить журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, а также других политзаключенных и незаконно задержанных.

В воскресенье после обеда по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту, летевший из Афин в Вильнюс. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега были задержаны и взяты под стражу.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать в белорусском воздушном пространстве, а чтобы увеличить давление на режим, ЕС рассматривает введение секторных санкций для Минска.



BNS