Штаб С. Тихановской: помощь ЕС и др. помощь демократической Беларуси – 10 млрд долларов

«То, что предлагает Евросоюз (ЕС), объемы помощи достигают примерно 3 млрд евро. По нашим оценкам, при участии других заинтересованных игроков: стран, международных организаций, — этот пакет помощи возрастет до 10 млрд долларов», — сказал В. Ковалевский во время пресс-конференции в онлайн-режиме в пятницу.

По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «импульс действовать» ЕС придало принуждение к посадке самолета Ryanair в Минске и задержание летевшего им оппозиционера Романа Протасевича. В. Ковалевский напомнил, что, помимо этого события, в Беларуси в эти дни умерли как минимум два находившихся в заключении представителя оппозиции, закрыто несколько каналов свободных СМИ, включая портал tut.by.

Представитель С. Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович сказал, что план, включающий в себя и безвозмездную помощь, и льготные кредиты, будет предназначаться для Беларуси только в случае проведения в стране «свободных, демократических выборов».

По словам А. Алехновича, упомянутые 3 млрд евро — это обещанная ЕС базовая помощь, она была бы распределена в течение двух-трех первых лет проведения существенных реформ, однако в случае продвижения в демократическом направлении, сказал он, страна сможет рассчитывать на увеличение помощи со стороны ЕС.

Как сказал А. Алехнович, пакет помощи будут составлять безвозмездная помощь и «дешевые кредиты», то есть часть средств Беларуси придется вернуть.

Кроме того, по словам представителя оппозиции, «довольно большую сумму» могли бы предоставить и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация, а также некоторые отдельные государства — Соединенное Королевство, Норвегия, Канада, США.

BNS