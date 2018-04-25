Эксперт США: количество американских военных в Балтии – еще не все

«Если посмотрим на пребывание США в Европе, то оно значительнее, чем в Афганистане или Ираке, если говорить чисто о количестве военных. Однако вопрос касается не численности, вопрос в том, что мы делаем с этими цифрами, как мы их применяем», – добавил Р. Закхейм.

По его словам, поскольку политическое внимание в Вашингтоне смещается на Китай и Ближний Восток, США в любом случае стремятся обладать возможностями и далее обеспечивать безопасность Европы от угроз России.

Р. Закхейм выразил сомнения в возможностях Европы создать собственные силы.

Он также сказал, что с крахом соглашения США и России по запрету баллистических ракет средней дальности новый договор о контроле над вооружениями возможен лишь в том случае, если Вашингтон «будет действовать с позиции силы».