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В списке призывников Литвы этого года – пять баcкетболистов клубов Rytas и Zalgiris

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TOP,Армия,Новости,Общество

В списке призывников Литвы этого года – пять баcкетболистов клубов Rytas и Zalgiris

  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В списки призывников этого года в Литве попали пять игроков вильнюсского и каунасского баскетбольных клубов Rytas и Zalgiris, два члена футбольной сборной страны, девушка-трангсгендер и сын лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса. 

Среди более чем 38 тыс. молодых людей в возрасте 18-23 лет, оказавшихся в списках, два баскетболиста Каунасского Zalgiris – 19-летний Рокас Йокубайтис и 22-летний Каролис Лукошюнас.  

Представитель по связям с прессой Zalgiris Алмантас Кивярис сказал BNS, что служба игроков отложена, поскольку они являются студентами высших школ. 

Игроки клуба Rytas 19-летний Дейвидас Сирвидис, 21-летний Каролис Гедрайтис и 22-летний Мартинас Эходас также оказались в списках призывников.

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Глава по вопросам коммуникации клуба Томас Ганаускас сказал BNS, что эти баскетболисты также попросят отложить службу, но «если потребуется, то пойдут служить».  

В списки также внесен перспективный бегун, 19-летний Эдуардас Суривлас, подтвердил BNS директор Федерации легкой атлетики Литвы Римантас Микайтис. 

Среди призывников и член Литовской сборной по футболу, 22-летний Юстас Ласицкас, который также играет в белградском клубе Vozdovac и его ровесник Марюс Адамовичюс из итальянского клуба «Катанзаро». 

В Литовской футбольной федерации BNS сообщили, что федерация уже готовит обращение к армии с просьбой отложить службу футболистов.

Заместитель директора Службы военной обязанности и комплектования литовской армии Гедеминас Давидовас отметил, что у спортсменов есть возможность не служить в армии, поскольку они прославляют имя Литвы иными способами. 

В списках и трансгендер

В списки призывников попала и проживающая за рубежом девушка-трансгендер Зофия Палента, в ее документах все еще вписано имя Эгидиюса Кроцаса. 

«Я никого не обвиняю, поскольку в литовских документах я указана как «мужчина», но мне горько, что с этим приходится сталкиваться таким же людям, как я, но они более чувствительны», – сказал З Палента в интервью порталу delfi.lt.

Г. Давидовас сказал, что З. Палента, вероятно, в любом случае будет освобождена от службы. 

«Ситуация не рядовая. До сих пор таких случаев не было, а если они и были, то не предавались гласности», – сказал заместитель директора Службы военной обязанности и комплектования литовской армии.

По словам майора, девушка-трансгендер, скорее всего, сможет доказать, что при прохождении обязательной военной службы понесла бы непропорциональный ущерб, а также будет признана не пригодной для службы по здоровью. 

В списках призывников оказался и сын Р. Карбаускиса Мантас. Молодой человек сейчас обучается в Канаде, срок его службы будет перенесен. 

В списки внесен и член группы Flying Saucer Gang Герман Дашкявичюс и бывший ее член Доминикас Ежерис, сообщили СМИ. 

В целом девятимесячную службу в различных частях литовской армии в этом году начнут 3828 военнообязанных.

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