В списке призывников Литвы этого года – пять баcкетболистов клубов Rytas и Zalgiris

Глава по вопросам коммуникации клуба Томас Ганаускас сказал BNS, что эти баскетболисты также попросят отложить службу, но «если потребуется, то пойдут служить».

В списки также внесен перспективный бегун, 19-летний Эдуардас Суривлас, подтвердил BNS директор Федерации легкой атлетики Литвы Римантас Микайтис.

Среди призывников и член Литовской сборной по футболу, 22-летний Юстас Ласицкас, который также играет в белградском клубе Vozdovac и его ровесник Марюс Адамовичюс из итальянского клуба «Катанзаро».

В Литовской футбольной федерации BNS сообщили, что федерация уже готовит обращение к армии с просьбой отложить службу футболистов.

Заместитель директора Службы военной обязанности и комплектования литовской армии Гедеминас Давидовас отметил, что у спортсменов есть возможность не служить в армии, поскольку они прославляют имя Литвы иными способами.

В списках и трансгендер

В списки призывников попала и проживающая за рубежом девушка-трансгендер Зофия Палента, в ее документах все еще вписано имя Эгидиюса Кроцаса.

«Я никого не обвиняю, поскольку в литовских документах я указана как «мужчина», но мне горько, что с этим приходится сталкиваться таким же людям, как я, но они более чувствительны», – сказал З Палента в интервью порталу delfi.lt.

Г. Давидовас сказал, что З. Палента, вероятно, в любом случае будет освобождена от службы.

«Ситуация не рядовая. До сих пор таких случаев не было, а если они и были, то не предавались гласности», – сказал заместитель директора Службы военной обязанности и комплектования литовской армии.

По словам майора, девушка-трансгендер, скорее всего, сможет доказать, что при прохождении обязательной военной службы понесла бы непропорциональный ущерб, а также будет признана не пригодной для службы по здоровью.

В списках призывников оказался и сын Р. Карбаускиса Мантас. Молодой человек сейчас обучается в Канаде, срок его службы будет перенесен.

В списки внесен и член группы Flying Saucer Gang Герман Дашкявичюс и бывший ее член Доминикас Ежерис, сообщили СМИ.

В целом девятимесячную службу в различных частях литовской армии в этом году начнут 3828 военнообязанных.