Эксперты подозревают загрязнение Немана с белорусской стороны, взяты пробы

После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.

«Агентство охраны окружающей среды взяло пробы воды в Немане у Алитуса и Друскининкай для выявления возможного загрязнения», – сообщил BNS советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.

Он добавил, что, если анализы зафиксируют загрязнения, то планируется обратиться за объяснениями к белорусским специалистам.

Ю. Ясконис также отметил, что первые результаты исследований будут известны через сутки, однако тщательный анализ может потребовать недели, но возможно результаты будут и через три дня.

В воскресенье фотографиями мертвых рыб и других живых существ поделился белорусский натуралист Дмитрий Винчевский.

Директор Биосферного заповедника Жувинтас (на рее Неман) Арунас Пранайтис не сомневается в подлинности фотографий Д. Винчевского.

«Он часто посылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Нам это важно, поскольку это явление, которое может проявиться и у нас. Это надежное лицо. Я не сомневаюсь в тех фотографиях», – сказал BNS глава заповедника.

Он также сообщил, что пока в Литве не отмечается падеж рыб, однако беспокойство вызывает малая дистанция от Гродно до Литвы.

В СМИ Беларуси также появились отдельные сообщение о массовом падеже рыб и других живых существ в Гродно.