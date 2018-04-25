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В Италии сняли большинство ограничений карантина. Финальный пакет ослаблений карантина вступил в силу в Италии с понедельника, 15 июня.

Начали постепенный прием детей летние лагеря и сады, возобновили работу театры и кинотеатры – с условием обеспечения полной безопасности зрителей.

Также могут работать центры спа и термальные комплексы, но право окончательного решения передается властям на местах.

В ряде провинций, включая южные Калабрию и Апулию, а также остров Сицилия, северную Венето, столичную Лацио, с ограничениями разрешено открыть дискотеки.

С 25 июня разрешаются коллективные спортивные игры, в том числе на пляжах. Кроме того, в минувшие выходные состоялись первые полуфинальные матчи в рамках Кубка Италии по футболу. С 20 июня возобновляется местный чемпионат по футболу.

Разрешается проводить так называемые сагре — массовые застолья, часто устраиваемые в курортных городах и сопровождающие культурные мероприятия. При этом сохраняется ограничение на максимальное число участников: 1 тыс. человек — для событий на открытом воздухе и 200 человек — в закрытых помещениях.

Сохраняется рекомендация носить маски в закрытых помещениях и в транспорте. Обязательным остается соблюдение безопасной дистанции в один метр.

Также с понедельника в Италии снимается ограничение на число пассажиров в самолетах. Однако на протяжении всего полета пассажир должен сидеть в маске, меняя ее каждые четыре часа. Рекомендовано не пускать в самолет с ручным багажом.