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Немецкие СМИ стали все чаще писать о шокирующих инцидентах в армии страны.

Как передает АЗЕРТАДЖ, ряд изданий опубликовал сообщения о безобразиях, творимых в рядах спецназа. В частности, предается огласке немалое количестов инцидентов с участием правых экстремистов, затесавшихся в ряды элитных подразделений. Инспекторы проводят служебные расследования в рядах служб военной разведки и контрразведки. Только за прошедшие полтора года (с января 2019 года по сегодняшний день) зафиксировано 60 взятых на проверку инцидентов.

В ведомстве пытаются спасти лицо, обещая изучить обстановку и людей на предмет их «конституционного соответствия». В пресс-службе минобороны страны отметили, что «чрезмерный патриотизм без приверженности Основному закону и открытому обществу недопустим в бундесвере. Лжепатриотам определенно нечего делать в рядах армии».