Экзамен по математике в Литве сдало меньше абитуриентов, чем в прошлом году

Фото BFL/Томаса Урбелениса.

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Национальный экзаменационный центр (НЭЦ) Литвы в четверг обнародовал результаты последних государственных экзаменов на аттестат зрелости – по географии, истории и математике.

Экзамен по математике в этом году сдавали 16,5 тыс. кандидатов, из которых сдали его 82,2%. В прошлом году экзамен по математике сдали 87,2% кандидатов. Однако максимальную оценку сто баллов в этом году получили 1,9% кандидатов, в прошлом году таких было 1,5%.

Чтобы сдать экзамен, нужно было набрать 9 баллов из 60-и. В прошлом году нужно было набрать 8 баллов из 60-и.

Экзамен по истории сдавали 8,5 тыс. кандидатов, из которых сдали его 98,7%. Этот показатель лучше прошлогоднего, когда экзамен по истории сдали 95,3% кандидатов. Оценку сто баллов получили 19 школьников.

Экзамен по географии сдавали 2,7 тыс. кандидатов, сдали его 96,1%. В прошлом году экзамен сдали 96,2% кандидатов. В этом году 15 школьников получили оценку сто баллов.

BNS