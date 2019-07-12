Саудовская Аравия требует от Ирана не политизировать Хадж

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Правительство Саудовской Аравии на проведенном под председательством короля Салмана заседании призвало прибывающих на Хадж мусульман не смешивать религию с политикой во время паломничества и уважать религиозный статус святых мест.

Это стало ответом на слова аятоллы Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана заявил, что Хадж – политическое мероприятие, а занятие политикой – религиозный долг правоверных.

«Призыв не политизировать Хадж – одна из главных их ошибок. Достижение единства – политическое действие. Поддержка гонимых, например, палестинцев и йеменцев, – политическое действие, основанное на принципах ислама», — сказал Хаменеи.

Напомним, ранее Саудовская Аравия ввела электронные визы для паломников.

«На данный момент иностранные паломники, прибывающие на Хадж или Умра, должны обращаться в посреднические кампании у себя на родине. Теперь они смогут получить электронные визы – согласно квотам», — сообщил координатор компьютеризации процесса выдачи виз Абдул-Рахман Шамс.

В 2019 году Хадж пройдет 9-14 августа. Во многих странах процесс подачи заявлений уже завершился. Но разрешение на паломничество и после реформы будет выдаваться получившими специальное разрешение местными инстанциями.

Хадж считается одним из пяти столпов ислама. Каждый правоверный, если ему позволяют здоровье и финансовое состояние, должен хотя бы раз в жизни принять в нем участие. Ежегодно в нем принимает участие более двух миллионов паломников.