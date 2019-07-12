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В сейме – запрет на демонстрацию табачных издений в магазинах

Фото из открытых источников

В четверг в сейме Литвы выносится на рассмотрение запрет на публичную демонстрацию табака и табачных изделий. Такие поправки выдвигает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

О продаже табачных изделий, включая электронные сигареты, в местах торговли будут свидетельствовать только надписи «Торгуем» или «Продаем», а также названия товаров и их цены, сами изделия выставляться не будут.  

По словам А. Вяриги, ожидается, что это сократит доступность табака и привлекательность курения среди молодежи. 

Такая практика применяется, например, в Соединенном Королевстве, Исландии, Ирландии, Норвегии. Финляндии. 

Это положение не будет применяться в табачных магазинах и специальных отделениях с условием, что товары не будут видны на внешних витринах. Планируются и прочие условия. 

BNS

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