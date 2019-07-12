Финляндия предоставит убежище беженцам, которых не принимают в Италии

Фото facebook sea-watch.org

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Финское правительство утвердило решение принять несколько просителей убежища с судна на берегах Италии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, предложение об этом ранее было озвучено правительством страны.

Спасательное судно Sea Watch 3, на котором находятся мигранты принадлежит неправительственной организации Sea-Watch International, и вот уже несколько недель находится у берегов Италии, которая в свою очередь отказывается принимать мигрантов в страну. Судно спасло 65 мигрантов у берегов Ливии на прошлой неделе.

Для разрешения сложившейся ситуации, правительства нескольких стран, в том числе Финляндии, выразили готовность принять часть мигрантов с корабля. Таким образом, Финское правительство приняло решение дать группе мигрантов, состоящих максимум из восьми человек право на получение убежища.

Отметим, что судно немецкой неправительственной организации Sea Watch на протяжении нескольких недель находилось в море с десятками мигрантов на борту.