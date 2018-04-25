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TOP,Новости,Общество,Энергетика

Электричество для жителей Литвы с января должно подорожать на 15%

Фото pixabay.com

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы в четверг утвердил новые цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 2020 год, которые примерно на 15% выше. На столько же электроэнергия подорожала и в начале этого года.

Самый популярный тариф (одной временной зоны) — «Стандартный» увеличивается на 14,6% или на 1,9 цента до  1,49 цента за киловатт-час (с НДС), а тариф двух временных зон – на 17,5% или на 2,5 цента до 16,8 цента (дневной) и на 7% или на 0,7 цента до 10,7 цента (ночной).

Тариф плана «Дом» (одной временной зоны) повышается на 14,3% или на 1,9 цента до 13,3 цента за киловатт-час, двух временных зон – на 21% или на 2,6 цента до 15 центов (дневной) и на 8,9% или на 0,8 цента до 9,8 цента (ночной).  

Абонентская плата останется без изменений – в зависимости от плана она составляет 3 или 6 евро в месяц.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в октябре прогнозировал BNS, что электроэнергия для бытовых потребителей может подорожать примерно на 15%, однако примерно на столько же, по его словам, скорее всего, подешевеет газ. В четверг решением ГСРЭ газ с января подешевеет на 17-22%.

По словам министра, электричество дорожает из-за роста цен на электроэнергию на рынке.

Последний раз электроэнергия для потребителей дорожала с января этого года – на 15%, до этого она дорожала в 2013 году, потом каждый год она дешевела.

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