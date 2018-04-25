Электричество с января может подорожать на 15%, а газ подешеветь

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Электроэнергия для бытовых потребителей в Литве с января следующего года может подорожать примерно на 15%, однако вполне вероятно, что примерно на столько же подешевеет газ, прогнозирует министр энергетики.

По словам Жигимантаса Вайчюнаса, из-за роста рыночных цен электричество должно подорожать примерно так же, как и в начале этого года.

«Я надеюсь и считаю, что мы не должны превысить прошлогоднее повышение цен – 15% (…) Причина, конечно – постоянное повышение цены на рынке (…), а также другие составляющие – повышение цены на передачу, распределение», – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

«Думаю, что не сильно ошибусь в процентном отношении, сказав, на сколько в процентном отношении повысится цена на электроэнергию, на сколько должна снизиться цена на газ», – сказал министр.