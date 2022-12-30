Электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 51% – Elektrum Lietuva

Электроэнергия на прошлой неделе в странах Балтии дешевела на 51% — до 178,7 евро за мегаватт-час, недельная цена на бирже NordPool также снизилась на 51% — до 154,5 евро, сообщаеткомпания Elektrum Lietuva.

Артурас Затулинас, руководитель Отдела бизнес-решений Elektrum Lietuvа, сообщил, что на прошлой неделе цены на электроэнергию в регионе Nord Pool снизились из-за уменьшения на 10% потребления. Кроме того, на 8% выросло производство ветровой энергии, атомные электростанции также увеличили мощность, а цены на энергоносители также снизились.