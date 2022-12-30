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Электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 51% – Elektrum Lietuva

Фото: pixabay.com

Электроэнергия на прошлой неделе в странах Балтии дешевела на 51% — до 178,7 евро за мегаватт-час, недельная цена на бирже NordPool также снизилась на 51% — до 154,5 евро, сообщаеткомпания Elektrum Lietuva.

Артурас Затулинас, руководитель Отдела бизнес-решений Elektrum Lietuvа, сообщил, что на прошлой неделе цены на электроэнергию в регионе Nord Pool снизились из-за уменьшения на 10% потребления. Кроме того, на 8% выросло производство ветровой энергии, атомные электростанции также увеличили мощность, а цены на энергоносители также снизились.

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«В странах Балтии на цены повлияло на 98% более высокие потоки электроэнергии из торговой зоны SE4 в Швеции, когда вновь начал работать 3-ий реактор шведской АЭС Оскарсхамн. Только энергопоток из Финляндии был ниже на 2%, чем неделю тому назад», — сообщил А. Затулинас в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в Литве за неделю снизилось на 8% и составило 249 гигаватт-час, производство упало на 40% — до 81 гигаватт-час, страна произвела 32% необходимой для собственных нужд электроэнергии.

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