Страны мира вводят обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

Италия рассматривает вопрос об обязательном тестировании для путешественников. Ломбардия уже ввела тесты — в миланском аэропорту Мальпенса будут проверять всех прибывающих из Китая как минимум до 30 января.

Более того, Италия обратилась к Евросоюзу с предложением централизованно ввести тестирование на коронавирус для въезжающих из Китая — для всех стран-членов ЕС.

В США с 5 января вступает в силу требование об обязательном тестировании всех прибывающих из Китая. Это требование будет применяться как к пассажирам, летящим непосредственно в США из КНР, так и к пассажирам, летящим через аэропорты третьих стран, включая Сеул, Торонто и Ванкувер. Также в Штатах решается вопрос о наблюдении за таким и путешественниками после въезда на американскую территорию.

Великобритания рассматривает аналогичный вопрос.

Так, Индия разрешает въезд только с тестом всем прибывшим из Китая, Японии, Южной Кореи, Гонконга и Таиланда.

Как передаёт телеканал Sky News, врачи в Китае сообщают о царящем в больницах хаосе из-за большого числа пациентов с коронавирусом, смертность также увеличилась. Отделения неотложной помощи в больницах переполнены пациентами, не хватает машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что за сутки 20 декабря число заражений коронавирусом в Китае достигло 37 млн человек. В декабре заразились 248 млн жителей КНР, это почти 18% населения.