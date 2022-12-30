В ноябре компания LTG Cargo перевезла на 44% меньше грузов, чем год назад

В ноябре компания LTG Cargo перевезла в Клайпедский порт и из Клайпедского порта более 0,8 млн тонн грузов. Объем калининградского транзита через территорию Литвы достиг около 0,7 млн тонн, местные перевозки — также около 0,7 млн тонн, еще 0,4 млн тонн грузов перевезено в других направлениях.

За месяц компания перевезла почти 0,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов, более 0,5 млн тонн минеральных веществ (цемента, гравия, щебня и др.), около 0,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции, более 0,2 млн тонн продуктов питания, а также около 0,5 млн тонн другой продукции.

В ноябре по интермодальному грузовому маршруту Каунас-Дуйсбург было перевезено около 5 тыс. тонн грузов.

Компания LTG Cargo также перевезла до декабря около 73 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции из Украины, еще 104 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов перевезено из Литвы в Украину.

По предварительной оценке, грузовая компания группы LTG grupe LTG Cargo в этом году перевезет примерно наполовину меньше грузов, чем в прошлом, — около 26,5 млн тонн. В прошлом году компания перевезла 51,1 млн тонн грузов — на 4,3% меньше, чем в 2020 году.

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