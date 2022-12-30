Одобрено взаимное признание виз между РФ и Беларусью

Это значит, что граждане третьих стран, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой — посещать Беларусь.

Соглашение было подписано в Минске ещё 19 июня 2020 года, теперь проект закона будет внесен в Госдуму на ратификацию. По нему Россия и Белоруссия взаимно признают для иностранцев визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории обеих стран, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.