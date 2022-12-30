TOP,Сегодня в мире

Одобрено взаимное признание виз между РФ и Беларусью

Фото /Михаил Климентьев/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

РИА Новости пишет, что Правительство России одобрило соглашение с Беларусью о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам для въезда в эти страны.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

реклама

Это значит, что граждане третьих стран, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой — посещать Беларусь.

Соглашение было подписано в Минске ещё 19 июня 2020 года, теперь проект закона будет внесен в Госдуму на ратификацию. По нему Россия и Белоруссия взаимно признают для иностранцев визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории обеих стран, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *