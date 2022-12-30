ООН призывает талибов отменить ущемляющие права женщин распоряжения

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал контролирующее Афганистан движение «Талибан» отменить все распоряжения, ущемляющие права женщин, в том числе указ о запрете работать им в неправительственных организациях (НПО).
«Ни одна страна не может социально и экономически развиваться и даже просто выжить без половины своего населения. Немыслимые ограничения в отношении женщин и девочек приведут не только к новым страданиям всех афганцев, но также могут обернуться опасными последствиями за пределами Афганистана», — сказал Тюрк, чьи слова цитирует сайт ООН.
Он предупредил, что такого рода решения приводят к «каскаду ужасных последствий» для жизни женщин, а также подвергают риску дестабилизации все афганское общество.
«Я призываю де-факто власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек — они имеют право быть услышанными и в соответствии с международными обязательствами Афганистана вносить вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны», — подчеркнул правозащитник ООН.
24 декабря талибы издали указ, запрещающий женщинам работать в НПО. До этого талибы запретили женщинам учиться в вузах в Афганистане.