2022 год не поскупился на вызовы и возможности для Клайпедского порта и железных дорог

Поскольку показатели быстро снижались, портовики и железнодорожники вскоре нашли новые альтернативы для грузов с Востока, что частично компенсировало потери и связало Литву с другими странами новыми, ранее не опробованными маршрутами.

Все изменила война

Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний (ЛАМПК) Вайдотас Шилейка говорит, что геополитические изменения в мире были главным фактором, который привел к большим изменениям в Клайпедском порту в этом году.

«Геополитическая ситуация, которая ощущалась уже в конце прошлого года и, конечно же, сильно изменилась после начала войны, различные санкции и ограничения привели к достаточно напряженной обстановке в порту», — сказал BNS Шилейка.

Генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме говорит, что война, начатая Россией в Украине, разрушила все намеченные компанией цели.

«Когда Россия начала войну в Украине, все бизнес-планы и цели, которые были составлены до этого, потеряли свою актуальность. Война затронула карту грузоперевозок всей Европы, в том числе и государств Балтии. В целом по региону снижение объемов грузоперевозок достигает 50%», — сказала BNS Шиме.

По словам Шилейки, наибольшее негативное влияние на портовые компании оказали санкции, связанные с транспортировкой удобрений из Беларуси, а также санкции против России в связи с начатой ею в Украине войной.

«Уменьшилась отгрузка удобрений с «Беларуськалия», последовали санкции против Eurochem, производство Achema было приостановлено из-за высоких цен на газ, все эти обстоятельства негативно повлияли на транспортировку удобрений через Клайпедский порт и наиболее существенно повлияли на погрузки», — сказал глава ассоциации.

По словам Шиме, железнодорожные грузоперевозки также сокращались из-за решения литовского бизнеса о прекращении связей с Россией и Беларусью.

Однако, как сказал Шилейка, в ряде случаев геополитика обусловила и увеличение грузов в порту: когда газ дорожал, заметно увеличивалось количество газа, ввозимого через терминал сжиженного природного газа (СПГ), а когда активизировалось строительство ветропарков, перевозилось больше этого оборудования.

«Санкции и высокие цены на газ повлияли на погрузки СПГ, его погрузки увеличились почти на 700 тыс. тонн. Развитие ветровой энергетики привело к тому, что немало ветряных электростанций отгружалось через Клайпедский порт», — сказал Шилейка.

Найдены новые маршруты

По словам президента ЛАМПК, многочисленные трудности за короткий период времени могут послужить дополнительным импульсом для изменения направлений деятельности или дорожных карт портовых компаний. В качестве примера он привел импорт в Литву соли, используемой для посыпания дорог в зимой — товар, который долгое время возили из соседней Беларуси, теперь прибывает судами из Марокко.

«Соль для посыпания дорог, которую везли из Беларуси, теперь покупают в Африке, везут из Марокко, и порт становится востребованным в этой цепочке», — сказал Шилейка.

«Цепочки поставок были переориентированы на других поставщиков товаров, например, стройматериалов — из Скандинавии, металлопродукции — из Турции и Испании, удобрений — из Польши и Скандинавии. Все это дало положительный импульс и компенсировало определенные потери», — рассказал он.

Шиме тоже говорит, что после прекращения отношений с Востоком деятельность LTG Cargo приходится переориентировать в противоположном направлении.

«Российская война в Украине ускорила стратегические действия по диверсификации бизнеса на Запад, начатые в 2017 году, а также значительно ускорила развитие интермодальных услуг и альтернативных маршрутов. В этом году мы сосредоточились на новых направлениях на Западе и в Украине. Если год назад литовско-польскую границу пересекал один поезд в неделю, то сегодня мы приближаемся к 10 поездам в день», – пояснила Шиме.

По словам главы компании, все более популярными становятся железнодорожные перевозки из Литвы в Германию, компания готова к перевозкам в Италию, в следующем году ожидаются регулярные рейсы в Скандинавию, Германию, страны Балтии.

Президент ЛАМПК Шилейка отмечает, что соотношение импорта и экспорта в Клайпедском порту значительно изменилось по сравнению с прошлым годом.

«Количество грузов, выгружаемых с судов, выросло примерно на 14%, в то же время количество грузов, загружаемых на суда, по сравнению с прошлым годом уменьшилось примерно на 32%. Сейчас импорт составляет около 40%, экспорт — около 60% погрузок в порту, тогда как в прошлом году это соотношение составляло 28-72%», — сказал Шилейка.

Уже сейчас ясно, что грузов Клайпедского порта в этом году будет на одну пятую меньше, чем в прошлом году: ЛАМПК прогнозирует, что порт завершит 2022 год с 36,3 млн тонн грузов, при том, что в 2021 году их было отгружено 45,6 млн тонн.

По предварительной оценке, грузовая компания группы LTG grupe LTG Cargo в этом году перевезет примерно наполовину меньше грузов, чем в прошлом, — около 26,5 млн тонн. В прошлом году компания перевезла 51,1 млн тонн грузов.

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