2022 год не поскупился на вызовы и возможности для Клайпедского порта и железных дорог

Нарушенные логистические цепочки из-за войны в Украине и других геополитических вызовов оставили Литву в этом году без транзитных грузов. Клайпедский морской порт и Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) были вынуждены коренным образом пересмотреть свою стратегию деятельности. Компании достаточно быстро нашли новые логистические маршруты, хотя им потребуется время, чтобы их освоить.
Литва, долгое время являвшаяся связующей цепочкой транзита грузов между Востоком и Западом, утратила этот статус после начала войны и вступления в силу различных санкций, а Клайпедский порт и LTG потеряли миллионы тонн грузов, перевозимых в этом направлении.
Поскольку показатели быстро снижались, портовики и железнодорожники вскоре нашли новые альтернативы для грузов с Востока, что частично компенсировало потери и связало Литву с другими странами новыми, ранее не опробованными маршрутами.
Все изменила война
Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний (ЛАМПК) Вайдотас Шилейка говорит, что геополитические изменения в мире были главным фактором, который привел к большим изменениям в Клайпедском порту в этом году.
«Геополитическая ситуация, которая ощущалась уже в конце прошлого года и, конечно же, сильно изменилась после начала войны, различные санкции и ограничения привели к достаточно напряженной обстановке в порту», — сказал BNS Шилейка.
Генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме говорит, что война, начатая Россией в Украине, разрушила все намеченные компанией цели.
«Когда Россия начала войну в Украине, все бизнес-планы и цели, которые были составлены до этого, потеряли свою актуальность. Война затронула карту грузоперевозок всей Европы, в том числе и государств Балтии. В целом по региону снижение объемов грузоперевозок достигает 50%», — сказала BNS Шиме.
По словам Шилейки, наибольшее негативное влияние на портовые компании оказали санкции, связанные с транспортировкой удобрений из Беларуси, а также санкции против России в связи с начатой ею в Украине войной.
«Уменьшилась отгрузка удобрений с «Беларуськалия», последовали санкции против Eurochem, производство Achema было приостановлено из-за высоких цен на газ, все эти обстоятельства негативно повлияли на транспортировку удобрений через Клайпедский порт и наиболее существенно повлияли на погрузки», — сказал глава ассоциации.
По словам Шиме, железнодорожные грузоперевозки также сокращались из-за решения литовского бизнеса о прекращении связей с Россией и Беларусью.
Однако, как сказал Шилейка, в ряде случаев геополитика обусловила и увеличение грузов в порту: когда газ дорожал, заметно увеличивалось количество газа, ввозимого через терминал сжиженного природного газа (СПГ), а когда активизировалось строительство ветропарков, перевозилось больше этого оборудования.
«Санкции и высокие цены на газ повлияли на погрузки СПГ, его погрузки увеличились почти на 700 тыс. тонн. Развитие ветровой энергетики привело к тому, что немало ветряных электростанций отгружалось через Клайпедский порт», — сказал Шилейка.
Найдены новые маршруты
По словам президента ЛАМПК, многочисленные трудности за короткий период времени могут послужить дополнительным импульсом для изменения направлений деятельности или дорожных карт портовых компаний. В качестве примера он привел импорт в Литву соли, используемой для посыпания дорог в зимой — товар, который долгое время возили из соседней Беларуси, теперь прибывает судами из Марокко.
«Соль для посыпания дорог, которую везли из Беларуси, теперь покупают в Африке, везут из Марокко, и порт становится востребованным в этой цепочке», — сказал Шилейка.
«Цепочки поставок были переориентированы на других поставщиков товаров, например, стройматериалов — из Скандинавии, металлопродукции — из Турции и Испании, удобрений — из Польши и Скандинавии. Все это дало положительный импульс и компенсировало определенные потери», — рассказал он.
Шиме тоже говорит, что после прекращения отношений с Востоком деятельность LTG Cargo приходится переориентировать в противоположном направлении.
«Российская война в Украине ускорила стратегические действия по диверсификации бизнеса на Запад, начатые в 2017 году, а также значительно ускорила развитие интермодальных услуг и альтернативных маршрутов. В этом году мы сосредоточились на новых направлениях на Западе и в Украине. Если год назад литовско-польскую границу пересекал один поезд в неделю, то сегодня мы приближаемся к 10 поездам в день», – пояснила Шиме.
По словам главы компании, все более популярными становятся железнодорожные перевозки из Литвы в Германию, компания готова к перевозкам в Италию, в следующем году ожидаются регулярные рейсы в Скандинавию, Германию, страны Балтии.
Президент ЛАМПК Шилейка отмечает, что соотношение импорта и экспорта в Клайпедском порту значительно изменилось по сравнению с прошлым годом.
«Количество грузов, выгружаемых с судов, выросло примерно на 14%, в то же время количество грузов, загружаемых на суда, по сравнению с прошлым годом уменьшилось примерно на 32%. Сейчас импорт составляет около 40%, экспорт — около 60% погрузок в порту, тогда как в прошлом году это соотношение составляло 28-72%», — сказал Шилейка.
Уже сейчас ясно, что грузов Клайпедского порта в этом году будет на одну пятую меньше, чем в прошлом году: ЛАМПК прогнозирует, что порт завершит 2022 год с 36,3 млн тонн грузов, при том, что в 2021 году их было отгружено 45,6 млн тонн.
По предварительной оценке, грузовая компания группы LTG grupe LTG Cargo в этом году перевезет примерно наполовину меньше грузов, чем в прошлом, — около 26,5 млн тонн. В прошлом году компания перевезла 51,1 млн тонн грузов.
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