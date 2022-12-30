Шимоните: 2023 год будет непростым, но жизнь людей не должна стать хуже

По словам премьер-министра, в следующем году экономика Литвы все еще будет расти «вероятно, слабо», хотя риски есть, ситуация неопределенная, но есть положительные сигналы в различных отраслях экономики.

«Рынок труда остается благоприятным для работников. У тех, кто в поиске работы, есть возможность ее найти. В Литву прибыло немало украинских военных беженцев, которых мы также интегрировали в рынок труда. У нас увеличилось количество работающих. (..) Поэтому рынок труда будет по-прежнему благоприятным для работников, заработная плата будет расти медленнее, чем в этом или в прошлом году, но и цены будут расти медленнее», — отметила премьер-министр.

Она признала, что плохой новостью для тех, кто взял кредит, является рост процентных ставок. Однако И. Шимоните убеждена, что к этому нужно было готовиться.

«Но, с другой стороны, к этому надо было быть готовым. Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что процентные ставки могут оставаться нулевыми всю жизнь. (…) Но это не тот шок, который случился в 2008-2009 годах, когда и процентные ставки выросли, и доходы уменьшились, и это, наверное, был худший сценарий из всех», – отметила И Шимоните, которая была министром финансов в 2009-2012 годах.



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