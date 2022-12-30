Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля в шестой раз

29 декабря, Беньямин Нетаньяху принял присягу и в шестой раз официально стал премьер-министром Израиля. Об этом сообщает TimesofIsrael.
Нетаньяху сформулировал для своего нового правительства три главных приоритета:
прекращение ядерной программы Ирана;
развитие государственной инфраструктуры — с акцентом на сочетании периферии с центром страны;
восстановление внутренней безопасности и управления в стране.
Из 120 депутатов в поддержку нового правительства проголосовали 63 – все они члены коалиции правых партий, которую возглавляет Нетаньяху. Всего его коалиция насчитывает 64 парламентария.
Таким образом, Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство Израиля. Он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля – 15 лет и 3 месяца.
До этого депутаты Кнессета провели голосование по кандидатуре спикера парламента. Этот пост занял депутат от «Ликуда» Амир Охана.