Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля в шестой раз

прекращение ядерной программы Ирана;

развитие государственной инфраструктуры — с акцентом на сочетании периферии с центром страны;

восстановление внутренней безопасности и управления в стране.

Из 120 депутатов в поддержку нового правительства проголосовали 63 – все они члены коалиции правых партий, которую возглавляет Нетаньяху. Всего его коалиция насчитывает 64 парламентария.

Таким образом, Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство Израиля. Он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля – 15 лет и 3 месяца.

До этого депутаты Кнессета провели голосование по кандидатуре спикера парламента. Этот пост занял депутат от «Ликуда» Амир Охана.