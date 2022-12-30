В декабре в Литве предварительная годовая инфляция была 20%, месячная — 0,1%

Предварительная месячная инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,1%, а среднегодовая инфляция составила 18,9%.

На годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, транспортные товары и услуги.

Пик инфляции пришелся на сентябрь, когда годовая инфляция достигла 24,1%, а месячная инфляция достигла 2,9%. В октябре инфляция составила 23,6% и 1,2% соответственно, в ноябре – 22,9% и 0,4% соответственно.

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