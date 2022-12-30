Науседа высказался против декриминализации малого количества марихуаны

Глава страны заявил, что прежде чем выступать с инициативами по декриминализации хранения наркотических веществ, необходимо преградить пути распространения таких веществ среди молодежи.

«Меня не убеждают заявления о том, что давайте мы здесь немного либерализуем, а потом займемся образованием, просвещением и разными проектами. Мы всё переворачиваем, я думаю, что мы должны сначала просвещать и добиться того, чтобы эта плохая негативная тенденция была остановлена, а потом уже говорить о законодательных инициативах», — заявил Г. Науседа.

В декабре Сейм одобрил предложение о включении штрафов за небольшое количество марихуаны в Кодекс об административных правонарушениях, однако для исключения такого правонарушения из Уголовного кодекса голосов не хватило.

Председатель комитета Сейма по правопорядку Стасис Шедбарас тогда заявил, что подобные решения парламентариев противоречат друг другу и проекты пока не могут пройти процедуру принятия.

В настоящее время хранение небольшого количества любых наркотических веществ карается уголовной ответственностью.

Сейм текущего созыва уже пытался декриминализовать хранение некоторых наркотических веществ, но в ноябре прошлого года парламентарии отклонили соответствующие поправки. Также в 2018 году Сейм дважды отклонял поправки о декриминализации хранения наркотических веществ в небольших количествах.

В начале этого года Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем сообщил, что за последние пять лет распространенность наркотиков в Литве увеличилась в полтора раза.

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