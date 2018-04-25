Электронная регистрация в школы

default image
Президент: Эстония не намерена закупать электроэнергию у России

Подробнее...
default image
В Старом городе Вильнюса транзитного движения не останется, четыре улицы отводятся пешеходам

Подробнее...
default image
В Берлине заявили, что только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа почтил память жертв Второй мировой войны

Подробнее...
default image
Выпускники в Литве смогут отказаться от некоторых экзаменов по выбору

Подробнее...
default image
Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов

Подробнее...
default image
В Литву доставлены 20 аппаратов ИВЛ из Турции

Подробнее...
default image
В Беларуси президентские выборы назначены на 9 августа

Подробнее...
default image
США могут создать альтернативу ВОЗ

Подробнее...
default image
Президент Эстонии: мы отметаем попытки России переписать историю и политику силы

Подробнее...
default image
ЧС в Латвии продлена до 9 июня с существенными послаблениями

Подробнее...
default image
Режим удаленной работы для институтов ЕС продлен до 25 мая

Подробнее...
default image
Малышей предлагается вернуть в школы 25 мая, а старшеклассников –с 1 июня

Подробнее...
default image
Федеральное правительство Германии делегирует дальнейшие решения по карантину местным властям

Подробнее...
default image
В середине мая Grigeo Klaipeda будет вынуждена остановить деятельность

Подробнее...
default image
В ООН предупредили о последствиях пандемии

Подробнее...
default image
Список памятных дат предлагается пополнить Днем Агрессии СССР против Европы

Подробнее...
default image
В больницах Литвы от коронавируса лечатся 98 человек, 11 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
Режим повышенной готовности в Испании продлевают до 24 мая

Подробнее...
default image
МВФ одобрил заявки на получение помощи от 50 стран для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
США вместе с Восточной Европой осуждает попытки России переписать историю

Подробнее...
default image
За сутки установлены 3 новых случая коронавируса в Литве, общее число – 1436

Подробнее...
default image
Сербия отменяет чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
Эксперимент Финляндии по раздаче денег населению провалился

Подробнее...
default image
В Литве решено возобновить и воскресные мессы с верующими

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудит с премьером Армении Восточное партнерство, распространение вируса

Подробнее...
default image
Туристический сезон в Греции рассчитывают открыть в июле

Подробнее...
default image
К 2070 году 3,5 млрд человек будут жить как в пустыне Сахара

Подробнее...
default image
Премьер и лидер "аграриев": зарплата главы Банка Литвы – слишком высока

Подробнее...
default image
Кипр планирует снять все ограничения с 1 июня

Подробнее...
default image
В. Шапока: в апреле бюджет недособрал почти треть доходов

Подробнее...
default image
Французов просят быть патриотами и есть сыр

Подробнее...
default image
Глобальный план ООН по борьбе с коронавирусом потребует $6,7 млрд

Подробнее...
default image
А.Вярига: в будущем планируем повторять случайное тестирование населения

Подробнее...
default image
В Клайпедском хосписе от коронавируса выздоровели 12 пациентов, среди них 94 -летняя

Подробнее...
default image
Парламент Польши утвердил закон о выборах президента по почте

Подробнее...
default image
В Германии активизируются правоэкстремисты

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: Украина обещает не покупать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
В ЕС хотят ввести запрет на путешествия для возрастных туристов

Подробнее...
default image
Джонсон надеется начать ослабление карантина в Великобритании с 11 мая

Подробнее...
Виленский Вестник,Образование

Электронная регистрация в школы

Nuotrauka pixabay.com

По данным на минувшую неделю, через Интернет уже зарегистрировано 9200 заявлений учащихся.

Заявления электронным способом посредством сайта https://svietimas.vilnius.lt должны подать родители будущих первоклассников, школьников, переходящих в другую школу, из прогимназии в гимназию, прибывших в столицу на проживание. Учащиеся, которые переходят на более высокую ступень обучения – в пятый, девятый (I класс гимназии) или в III класс гимназии в той же школе, подают директору школы заявление в свободной форме непосредственно в самой школе.

При заполнении заявления есть возможность выбрать три учебных заведения, причем одна их трех выбранных школ обязательно должна быть той, за которой закреплена территория, на которой находится декларированное место жительства. Кроме того, три школы рекомендуем указать в приоритетном порядке – начиная с наиболее подходящей.

Родители будут проинформированы о приеме по электронной почте, найдут в системе регистрации электронных заявлений, также списки приглашенных будут опубликованы на веб-сайтах учебных заведений. Подписать договор со школой родители обязаны до 31 августа нынешнего года.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.