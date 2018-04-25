Электронная регистрация в школы

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По данным на минувшую неделю, через Интернет уже зарегистрировано 9200 заявлений учащихся.

Заявления электронным способом посредством сайта https://svietimas.vilnius.lt должны подать родители будущих первоклассников, школьников, переходящих в другую школу, из прогимназии в гимназию, прибывших в столицу на проживание. Учащиеся, которые переходят на более высокую ступень обучения – в пятый, девятый (I класс гимназии) или в III класс гимназии в той же школе, подают директору школы заявление в свободной форме непосредственно в самой школе.

При заполнении заявления есть возможность выбрать три учебных заведения, причем одна их трех выбранных школ обязательно должна быть той, за которой закреплена территория, на которой находится декларированное место жительства. Кроме того, три школы рекомендуем указать в приоритетном порядке – начиная с наиболее подходящей.

Родители будут проинформированы о приеме по электронной почте, найдут в системе регистрации электронных заявлений, также списки приглашенных будут опубликованы на веб-сайтах учебных заведений. Подписать договор со школой родители обязаны до 31 августа нынешнего года.

Информация «ЛК», vilnius.lt