Электронное голосование одобрено, поправки о выборах при пандемии — нет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

В сейме в пятнице было одобрено предложение об разрешении электронного голосования за границей во время парламентских выборов, а весь законопроект Министерства юстиции о голосовании в условиях экстремальной ситуации не набрал нужного количества голосов.

В сейме во время стадии принятия закона было одобрено предложение соцтрудовика Ирены Шаулене о разрешении электронного голосования в дипломатических представительствах Литвы, где голосование проходит только по почте.

После одобрения этого предложения для голосования не зарегистрировалось нужное количество депутатов — за закон голосовали 34 депутата, а против были пять.

Закон остался не принятым, так как для такого решения необходимо не менее половины голосов, т.е. 71.

Сейм хотел принять поправки об изменении порядка голосования на выборах при экстремальной ситуации.

Парламентские выборы пройдут в стране 11 октября.