Enefit выходит на литовский розничный рынок поставок электроэнергии

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Поскольку Литва в 2021–2023 годы планирует либерализацию розничного рынка поставок электроэнергии, компания Enefit, принадлежащая эстонскому энергохолдингу Eesti energia, в пятницу заявила о выходе на этот рынок.

Глава Enefit Lietuva Витянис Коризна утверждает, что Enefit предложил всем жителям страны альтернативу регулируемым поставкам. По его словам, технически у домашних хозяйств такие возможности были и ранее, но не было реальных альтернатив.

«Мы заявляем, что мы готовы – нет цели ждать, пока зеленую энергию можно будет начать потреблять, сегодня можно платить за это более низкую цену, чем цена регулируемого общественного поставщика», – заявил на пресс-конференции В. Коризна.

По его словам, избрав предложение компании, в зависимости от объемов потребления электроэнергии, домашние хозяйства в этом году смогут сэкономить от нескольких до нескольких десятков евро.