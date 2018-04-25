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TOP,Бизнес,Новости,Энергетика

Enefit выходит на литовский розничный рынок поставок электроэнергии

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

Поскольку Литва в 2021–2023 годы планирует либерализацию розничного рынка поставок электроэнергии, компания  Enefit, принадлежащая эстонскому энергохолдингу Eesti energia, в пятницу заявила о выходе на этот рынок. 

Глава Enefit Lietuva Витянис Коризна утверждает, что Enefit предложил всем жителям страны альтернативу регулируемым поставкам. По его словам, технически у домашних хозяйств такие возможности были и ранее, но не было реальных альтернатив.

«Мы заявляем, что мы готовы – нет цели ждать, пока зеленую энергию можно будет начать потреблять, сегодня можно платить за это более низкую цену, чем цена регулируемого общественного поставщика»,  – заявил на пресс-конференции В. Коризна. 

По его словам, избрав предложение компании, в зависимости от объемов потребления электроэнергии, домашние хозяйства в этом году смогут сэкономить от нескольких до нескольких десятков евро. 

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С середины января сейм взялся за рассмотрение предложения постепенной полной либерализации рынка поставок электроэнергии к 2023 году и отказа от регулирования оптовых цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Далее этот предложение намечается рассматривать на весенней сессии, которая начнется 10 марта. 

Либерализация рынка электроэнергии – это одно из обязательств Литвы перед Еврсооюзом. В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью был либерализован в 2013 году, в Латвии в  2015 году.

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