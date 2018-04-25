Встреча с писателем и драматургом Глебом Нагорным

Как объясняет сам Глеб Нагорный, в литературных конкурсах он участвует не ради наград, а ради того, чтобы его произведения читали: «Дело в том, что я вынужден участвовать в различных литературных премиях и конкурсах, чтобы хоть как-то донести свою прозу до читателей, а драматургию — до театров. Почти все драматургические премии так или иначе находятся под жестким контролем «новой драмы», абсолютно во всех престижных литературных премиях вы будете с завидным постоянством натыкаться на одни и те же издательства и фамилии шорт-листеров. Это даже обсуждать как-то неловко. На эти темы написаны десятки разоблачительных статей, а воз и ныне там».

Глеб Кобрин (литературный псевдоним – Нагорный) родился в Вильнюсе, выпускник столичной средней школы №8. Окончил юридический факультет Вильнюсского университета. Затем продолжил свое обучение в Латвии на экономическом факультете Балтийской Русской Академии. В 2005 году переехал в Россию, где сначала с отличием окончил психологический факультет Московского государственного университета культуры и искусств, затем Школу актерского мастерства при Театре-студии «Арт-Мастер» по специальности актер драматического театра и кино под руководством заслуженного артиста России Владимира Конкина и легендарный режиссерский факультет ВГИКа (мастерская народного артиста СCСР Марлена Хуциева).

Включен в биографическую энциклопедию самых успешных людей России «Who is Who в России» (Швейцария) и входит в ТОП-10 адвокатов Москвы. Член Международной федерации русскоязычных писателей, Московского литературного фонда и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Заместитель председателя Национальной ассоциации драматургов.

По пьесе Глеба Нагорного «Лайф-Лайф» поставлены спектакли в Русском драматическом театре Литвы, Ставропольском академическом театре драмы имени М. Лермонтова, Молодежном драматическом театре г. Тольятти и Ростовском колледже культуры.

Речь на встрече с вильнюсцами пойдет не только о современном театре, но и о кинематографе; а также кто правит балом на московских сценах; можно ли считать современный русский театр неотъемлемой частью русского культурного кода; чего прежде всего надо опасаться тем людям, которые живут за пределами России и хотят сохранить свою национальную идентичность; с какой целью надо ломать общественные стереотипы и рушить иллюзии.

Встреча с Глебом Нагорным состоится 20 февраля в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду,14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.