default image
Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель - «малая реновация»

Подробнее...
default image
Борьба за европейские финансы: дуэль аргументов

Подробнее...
default image
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Подробнее...
default image
Какой вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться?

Подробнее...
default image
Город Свободы Вильнюс приглашает на мероприятия, посвящённые 16 февраля

Подробнее...
default image
В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Подробнее...
default image
Лишнее – не выбрасывать!

Подробнее...
default image
С началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг

Подробнее...
default image
Базу США в Польше построят с опозданием на четыре года

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене взяла самоотвод по вопросу распределения средств ЕС в Вильнюсском регионе

Подробнее...
default image
Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

Подробнее...
default image
Финляндия становится единственным производителем урана в ЕС

Подробнее...
default image
В Беларуси изменят государственный герб

Подробнее...
default image
New Agency создаст стратегию имиджа Литвы за рубежом за 163 тыс. евро

Подробнее...
default image
Литва выкупила эмиссию облигаций на 1,8 млрд долларов

Подробнее...
default image
Сербия создаст комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО 1999 года

Подробнее...
default image
Сенат США ограничил военные полномочия Трампа

Подробнее...
default image
Президент Литвы обсудит вопросы региональной безопасности на конференции в Мюнхене

Подробнее...
default image
Литва проведет переговоры по 70 млн евро помощи от Швейцарии

Подробнее...
default image
Мафиози на свободе

Подробнее...
Виленский Вестник,Транспорт

Для уменьшения пробок планы новых полос для общественного транспорта

Nuotrauka vilnius.lt

Представители столичного самоуправления сообщили, что будут оценивать возможности оборудования полос для общественного транспорта и на других улицах Вильнюса.

До 2021 года планируется оборудовать около 14 км новых полос для общественного транспорта.

Кроме того, подготовлен проект реконструкции одной из главных транспортных артерий города — улицы Карейвю, которая важна для всех участников дорожного движения: и пешеходов, и велосипедистов, и водителей автомобилей, и пассажиров общественного транспорта.

Однако в настоящий момент в час пик эта улица становится одной сплошной пробкой, из-за чего проезд по этой улице на любом виде транспорта становится практически пыткой. В настоящий момент ул. Карейвю состоит из 4 полос движения, у общественного транспорта нет отдельной полосы.

реклама

Между тем, согласно недавно проведённым исследованиям, оборудование отдельной полосы для общественного транспорта на отрезке ул. Карейвю между ул. Вяркю и Калварию было бы очень эффективным решением: каждый двигающийся по этой улице в час пик, неважно, на общественном или личном транспорте, в год сэкономил бы почти 5 часов личного времени, поездки на общественном транспорте сократились бы на 51%, а скорость передвижения увеличилась бы на 40%.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600