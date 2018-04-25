Для уменьшения пробок планы новых полос для общественного транспорта

Nuotrauka vilnius.lt

Представители столичного самоуправления сообщили, что будут оценивать возможности оборудования полос для общественного транспорта и на других улицах Вильнюса.

До 2021 года планируется оборудовать около 14 км новых полос для общественного транспорта.

Кроме того, подготовлен проект реконструкции одной из главных транспортных артерий города — улицы Карейвю, которая важна для всех участников дорожного движения: и пешеходов, и велосипедистов, и водителей автомобилей, и пассажиров общественного транспорта.

Однако в настоящий момент в час пик эта улица становится одной сплошной пробкой, из-за чего проезд по этой улице на любом виде транспорта становится практически пыткой. В настоящий момент ул. Карейвю состоит из 4 полос движения, у общественного транспорта нет отдельной полосы.