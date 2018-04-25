Для уменьшения пробок планы новых полос для общественного транспорта

Представители столичного самоуправления сообщили, что будут оценивать возможности оборудования полос для общественного транспорта и на других улицах Вильнюса.
До 2021 года планируется оборудовать около 14 км новых полос для общественного транспорта.
Кроме того, подготовлен проект реконструкции одной из главных транспортных артерий города — улицы Карейвю, которая важна для всех участников дорожного движения: и пешеходов, и велосипедистов, и водителей автомобилей, и пассажиров общественного транспорта.
Однако в настоящий момент в час пик эта улица становится одной сплошной пробкой, из-за чего проезд по этой улице на любом виде транспорта становится практически пыткой. В настоящий момент ул. Карейвю состоит из 4 полос движения, у общественного транспорта нет отдельной полосы.
Между тем, согласно недавно проведённым исследованиям, оборудование отдельной полосы для общественного транспорта на отрезке ул. Карейвю между ул. Вяркю и Калварию было бы очень эффективным решением: каждый двигающийся по этой улице в час пик, неважно, на общественном или личном транспорте, в год сэкономил бы почти 5 часов личного времени, поездки на общественном транспорте сократились бы на 51%, а скорость передвижения увеличилась бы на 40%.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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