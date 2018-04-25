В Беларуси на некоторых дорогах вновь установят мобильные радары

Nuotrauka BFL/Teodoras Biliūnas

Скрытый контроль скорости с использованием мобильных датчиков будет осуществляться на улицах Бреста и трех автотрассах, проходящих по территории области, информирует управление ГАИ УВД местного облисполкома.

В тестовом режиме мобильные радары установят с 5 февраля, в частности, на магистралях М1 Брест — Минск — граница России, М10 граница России — Гомель — Кобрин и Р85 Слоним — Высокое.

При этом предупреждающие знаки использоваться не будут, но и привлекать водителей к административной ответственности за нарушение скоростного режима не намерены.

Тестирование мобильных датчиков предусмотрено в рамках процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Беларуси.