Энергетический кризис бьёт по среднему и малому бизнесу

Временная антикризисная система поддержки крупных предприятий неприменима для большинства компаний, поскольку она ориентирована в основном на энергоемкие отрасли, к которым большинство компаний не относятся. А как быть среднему и малому бизнесу?!

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ряде стран ЕС особенно сильно страдает пищевая промышленность. По мнению ее представителей, компенсация возросших затрат на электроэнергию для крупных компаний в такой ситуации совершенно неадекватна, поэтому правительство должно принять другие меры для решения энергокризиса. Возникшая ситуация отражается также на ценах на их продукцию. Приходится повышать цены, чтобы хоть как-то оправдать бизнес. А это приводит к уменьшению конкурентоспособности на рынке.