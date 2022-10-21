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Энергетический кризис бьёт по среднему и малому бизнесу

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Энергетический кризис, последовавший за началом военных действий в Украине, сильно ударил по всей обрабатывающей промышленности стран Европейского союза, использующей газ и электроэнергию в своем производственном процессе.

Многим малым и средним предприятиям приходится сворачивать бизнес. Им не помогли даже предельные цены на газ и электроэнергию, так как у каждой компании разный объем их использования. Многие предприниматели негодуют по поводу слишком позднего введения верхней ценовой планки.

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Временная антикризисная система поддержки крупных предприятий неприменима для большинства компаний, поскольку она ориентирована в основном на энергоемкие отрасли, к которым большинство компаний не относятся. А как быть среднему и малому бизнесу?!

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ряде стран ЕС особенно сильно страдает пищевая промышленность. По мнению ее представителей, компенсация возросших затрат на электроэнергию для крупных компаний в такой ситуации совершенно неадекватна, поэтому правительство должно принять другие меры для решения энергокризиса. Возникшая ситуация отражается также на ценах на их продукцию. Приходится повышать цены, чтобы хоть как-то оправдать бизнес. А это приводит к уменьшению конкурентоспособности на рынке.

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