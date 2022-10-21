На оплату сверхурочной работы пограничников правительство выделило 389 тыс. евро

Как сообщила BNS министр внутренних дел Агне Билотайте, Беларусь продолжает гибридную атаку, поэтому нагрузка должностных лиц остается интенсивной.

«Это происходит и наши пограничники работают, у них большие нагрузки, поэтому необходимо их мотивировать, так как условия работы по обеспечению безопасности, по охране нашей границы действительно нелегкие», — отметила министр.

Для облегчения работы пограничников внедряются наблюдательные системы, был возведен физический барьер.

За период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, более 17,4 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы совершают по нескольку попыток нелегального пересечения границы.

Погранслужба Литвы заявляет, что силовики Беларуси активно помогает нелегальным мигрантам.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

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