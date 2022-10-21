В Польше пройдет конгресс россиян, желающих прийти к власти после Путина

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Под Варшавой 4-7 ноября состоится встреча бывших российских депутатов, оппозиционеров и общественных деятелей, желающих прийти к власти после падения режима Владимира Путина. Об этом 20 октября сообщило издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что участие в мероприятии подтвердили уже более 50 человек. Среди них — бывшие члены Совета федерации РФ, экс-депутаты Госдумы, бывшие чиновники местных органов власти, а также оппозиционеры и общественные деятели, осуждающие режим Путина и выступающие против войны в Украине.