В Польше пройдет конгресс россиян, желающих прийти к власти после Путина

Под Варшавой 4-7 ноября состоится встреча бывших российских депутатов, оппозиционеров и общественных деятелей, желающих прийти к власти после падения режима Владимира Путина. Об этом 20 октября сообщило издание Rzeczpospolita.
Отмечается, что участие в мероприятии подтвердили уже более 50 человек. Среди них — бывшие члены Совета федерации РФ, экс-депутаты Госдумы, бывшие чиновники местных органов власти, а также оппозиционеры и общественные деятели, осуждающие режим Путина и выступающие против войны в Украине.
Известно, что на конгресс приедут бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев, Марк Фейгин, Геннадий Гудков и Аркадий Янковский.
В пресс-релизе мероприятия указано, что участники примут «декларацию конституционных принципов свободной России», которая должна стать основой новой конституции в будущем.
Они также разработают план и принципы «национального сопротивления» путинскому режиму внутри страны и за рубежом.
Напомним, 4 октября команда российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального заявила о возобновлении работы штабов.korrespondent.net