Энергетический кризис грозит подкосить европейскую промышленность

По данным ICIS, промышленное производство снизилось в странах Западной Европы почти на 22% по сравнению со средним значением за последние пять лет, а у производителей удобрений, которые используют газ в качестве сырья, — на 70%.

Вопрос в том, будет ли это временным явлением или Европу ждет период деиндустриализации, пишет The Wall Street Journal. Европа находит новые источники поставок газа (в этом году она приняла 1026 СПГ-танкеров, почти половина из которых пришла из США, тогда как за весь 2021 г. — 1135 и 197 соответственно, по данным ICIS), увеличивает прокачку по газопроводам из Алжира, Норвегии, Азербайджана. Но цены остаются высокими.

Том Прайс, директор по стратегии на сырьевых рынках Liberum, сравнивает нынешний шок с ростом цен на энергоресурсы в 1970-е гг., который убил алюминиевую промышленность Японии: «Это очень тяжелый удар, ведь европейская промышленность стала очень сильно зависеть от России в плане дешевой энергии. Она может и не восстановиться».

Алюминиевый комбинат Slovalco в Словакии, принадлежащий норвежской Norsk Hydro, сворачивает производство первичного алюминия, оставляя лишь небольшой объем переработки. Из 450 работников 300 пришлось уволить. Slovalco был крупнейшим покупателем электричества в стране, потребляя 9% всей электроэнергии в Словакии. Рост стоимости закупаемой электроэнергии с 45 евро/МВт ч в 2021 г. до 75 евро в этом году поставил его бизнес на грань рентабельности. В конце августа оптовая цена электричества в Европе превышала 1000 евро/МВт ч. Slovalco не стала заключать контракт на 2023 г., который при пиковых ценах обошелся бы ей в 2,5 млрд евро.

«Вероятно, это конец производства металла [алюминия] в Европе», — говорит директор комбината Мила Веселы.

Перезаключить контракты на покупку электроэнергии не могут также алюминиевый завод Alcoa в Испании, цинковый завод Glencore в Италии, а также цинковые заводы Trafigura в Нидерландах, Франции и Бельгии. Все они сократили или остановили производство. Остановлена половина мощностей в европейской алюминиевой и цинковой отрасли, говорится в недавнем письме металлургической ассоциации Eurométaux европейским чиновникам, с которым ознакомилась WSJ.

Остановка заводов грозит спровоцировать эффект домино в целых производственных цепочках. Volkswagen складирует стекла для автомобилей, опасаясь, что нехватка газа приведет к сокращению выпуска на энергоинтенсивных стекольных производствах.

Сложности с поставками металлов не позволяют французскому производителю авиадвигателей и вооружений Safran наращивать выпуск, сообщила представитель компании.

Сахарные фабрики в Германии получают электричество от газовых электростанций. Антимонопольный орган страны даже разрешил четырем таким производителям сотрудничать в случае прекращения поставок электроэнергии, например, делясь ею друг с другом. Если фабрики остановятся, урожай сахарной свеклы сгниет и вырастут цены для потребителей, которые и так имеют дело с самой высокой за несколько десятилетий инфляцией.

Норвежский производитель удобрений Yara International сократил производство аммиака, который используется для повышения урожайности, на 65% на своих европейских заводах. Некоторые из них начинают импортировать более дешевый аммиак из США, Тринидада и других стран.

Slovalco продала часть предназначавшихся на этот год поставок электроэнергии, выручив 160 млн евро для уплаты налогов и возможного возобновления операций в будущем. Но Мариан Харезник, эксперт по технологическим процессам на комбинате, говорит: «Никто никогда не думал, что мы окажемся в такой ситуации».