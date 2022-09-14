В Литву из РФ смогут въезжать дипломаты, диссиденты, члены семей граждан ЕС

«Для каждого прибывающего оценка будет индивидуальной и будет оцениваться в соответствии с угрозами, которые предусмотрены на сегодняшний день в Шенгенском кодексе», — сказал BNS замминистра. — И в любом случае, если лицо представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку, госполитике или внутренней безопасности, а также общественному здоровью или международным отношениям, таким лицам может быть отказано во въезде после дополнительной оценки и тщательного изучения всех обстоятельств».

«Служба охраны госграницы Литвы сможет реагировать и аннулировать визу человека при наличии оснований, предусмотренных Визовым кодексом Сообщества», — сказал он.

Предоставленные правительству критерии, согласованные с ответственными должностными лицами стран Балтии и Польши, предусматривают допуск в Литву российских граждан, имеющих вид на жительство стран Шенгенского соглашения или долгосрочные национальные визы.

Кроме того, россияне по-прежнему смогут ездить поездом через Литву в Калининград и обратно.

В Литву смогут приехать граждане России, являющиеся членами семей граждан Литвы или других стран Шенгенской зоны.

Будут допущены также российские граждане и экипажи, работающие в сфере международных грузовых перевозок.

«Вероятно, также очень важно упомянуть — лиц, прибывающих в Литовскую Республику по гуманитарным соображениям, и членов семей этих лиц: диссидентов, преследуемых лиц, лиц, которые могут ходатайствовать о предоставлении убежища в Литве в течение по указанным ими причинам», — сказал Дмитриев.

Дипломатические курьеры, сотрудники дипломатических учреждений, члены их семей по-прежнему смогут приезжать в Литву.

Замминистра выразил надежду, что можно будет договориться о более широкой поддержке этих ограничений, так как тогда это будет иметь большей эффект.

Недопуск российских граждан в Литву был установлен постановлением Сейма о введении чрезвычайного положения до полуночи 16 декабря.

Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились не впускать граждан России с 19 сентября. Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечить пропуск на территорию Литвы через внешнюю границу ЕС только граждан России, соответствующих установленным правительством критериям.

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