Nord Pool заморозила потолок цен на электроэнергию

Однако биржа сообщила, что после активных консультаций с ответственными учреждениями был найден способ заморозить потолок цен.

В заявлении биржи указано, что получено подтверждение от ЕК и Агентства Европейского союза по сотрудничеству регулирующих органов в области энергетики (ACER) о том, что незамедлительно приостанавливается автоматическое повышение порога максимальной клиринговой цены после достижения предыдущего потолка.

Назначенные операторы рынка электроэнергии в сотрудничестве с операторами системы передачи и ACER разрабатывают поправки к методологии согласованной максимальной и минимальной клиринговой цены. Предложения всех операторов будут направлены в ACER в этом месяце, сообщили представители биржи Nord Pool.

17 августа в ценовой зоне Балтии на бирже электроэнергии Nord Pool была достигнута текущая максимальная цена в 4000 евро за МВт/ч.

После достижения такого ценового максимума регуляторы стран Балтии анализируют факторы, из-за которых в странах Балтии рекордно высоки цены на электроэнергию, а также ищут способы избежать такого резкого роста цен в будущем.