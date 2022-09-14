Литовские военные по-прежнему будут охранять наиболее рискованные участки границы

Регулярные Вооруженные силы Литвы остаются охранять границу на наиболее опасных участках литовско-белорусской границы, сообщила в среду литовская армия.
Во вторник Сейм 68 голосами «за» при 5 «против» и 26 воздержавшихся принял резолюцию о введении чрезвычайного положения на границе Литвы с Россией и Беларусью до 16 декабря. В настоящее время чрезвычайное положение действует на всей территории страны до 15 сентября включительно.
По сообщению армии, согласно договоренности с МВД, военнослужащие продолжат работу на границе.
В связи с начавшимся в прошлом году наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси в конце августа на этой границе было завершено строительство физического барьера протяженностью 550 километров — ограждение и колючая проволока.
Литва обвиняет минский режим в организации нелегальной миграции и называет это гибридной атакой.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда Служба охраны госграницы Литвы получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 14,6 тыс. из них. Некоторые иностранцы неоднократно попасть в страну.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.
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