Литовские военные по-прежнему будут охранять наиболее рискованные участки границы

По сообщению армии, согласно договоренности с МВД, военнослужащие продолжат работу на границе.

В связи с начавшимся в прошлом году наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси в конце августа на этой границе было завершено строительство физического барьера протяженностью 550 километров — ограждение и колючая проволока.

Литва обвиняет минский режим в организации нелегальной миграции и называет это гибридной атакой.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда Служба охраны госграницы Литвы получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 14,6 тыс. из них. Некоторые иностранцы неоднократно попасть в страну.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

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