Энергетика: в тисках ограничений

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Бесперебойное обеспечение энергоснабжения, ситуация в энергетической сфере наиболее актуальны в связи со сложившимися геополитическими рисками.

Рекордное потребление электроэнергии

В связи с ростом потребности в электроэнергии Литве необходимо как можно скорее наращивать местные мощности выработки, отметил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

В Литве в прошлом году было потреблено рекордно много электроэнергии — 12 тераватт-часов, то есть на 7,8% больше, чем в 2020 году, и больше всего за период с 1991 года, когда этот показатель был 14,4 тераватт-часа. Почти половина электроэнергии в Литве произведена от энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников, сообщает оператор электропередающих систем Litgrid.

40% потребленной электроэнергии составила электроэнергия, произведенная в Литве. Однако это меньше, чем в 2020 году, когда страна выработала 46% электроэнергии.

«Рекордное потребление электроэнергии в прошлом году говорит о восстановлении нашей экономики после пандемии, однако сами мы производим меньше половины своей потребности в электроэнергии. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на одну цель — стремительное наращивание местной выработки электроэнергии», — сказал Д.Крейвис для пресс-релиза.

Общая потребность в электроэнергии в 2021 году в Литве составляла 13,7 тераватт-часа и была на 5,3% больше, чем год назад. Потребление населением за год увеличилось на 11,5% до 3,4 тераватт-часа, в промышленности — на 6% до 4,5 тераватт-часа, в секторе услуг и других потребительских секторах — на 7,4% до 3,6 тераватт-часа, транспортными компаниями — на 13%.

Газ будет, но по какой цене?

Оператор литовской системы передачи газа Amber Grid заверяет, что Литва готова на случай чрезвычайных ситуаций. Большую часть газа Литва получает через Клайпедский терминал СПГ. Импорт газа из России в последние годы составлял меньше трети потребности. По данным экспертов, сложно прогнозировать, какими будут цены следующей зимой. Ситуация может измениться в случае сокращения поставок российского газа, когда европейские клиенты выйдут на рынок «ловить» танкеры со сжиженным газом, тогда увеличится спрос и цены поднимутся.

Между тем акционеры оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta на минувшей неделе утвердили покупку плавучего хранилища СПГ Independence у норвежской компании Hoegh LNG, у которой оно арендовано с 2014 года, а договор истекает в конце 2024 года, сообщило предприятие.

Гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис сказал, что сейчас крупные государства мира, в том числе и Европы, начинают воспринимать терминалы СПГ как один из основных гарантов энергетической безопасности. По его словам, терминал СПГ ежегодно экономит для литовских потребителей газа 140-150 млн евро.

Цена выкупа судна Independence — 153,5 млн долларов. На такую сумму предоставил предприятию кредит Северный инвестиционный банк.

Klaipedos nafta в первом квартале этого года планирует договориться с Hoegh LNG и утвердить основные условия договора купли-продажи судна, а до 6 декабря 2024 года — подписать договор.

Klaipedos nafta летом прошлого года на конкурсе на покупку судна-хранилища с регазификационным оборудованием не получила ни одного предложения, поэтому объявила о намерениях выкупить Independence до конца 2024 года.

Independence вошло в Клайпедский порт в октябре 2014 года, а терминал действует с начала 2015 года. В прошлом году через Клайпедский терминал СПГ импортировано 62% всего объема газа, предназначенного для потребителей Литвы, стран Балтии и Финляндии. Больше всего газа было импортировано из США.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ