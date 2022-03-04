Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

Представители русской научной и культурной общественности Литвы выступили против нападения России на Украину и призвали подписывать петицию «Культура против войны в Украине».

«То, что происходит сейчас в Украине, не имеет ничего общего с теми выдающимися представителями русской культуры, которые сопротивлялись в прошлом и сопротивляются в настоящее время диктаторским и фашистским режимам. Призываем всех людей доброй воли поддержать наше требование о прекращении агрессии России против независимой Украины», – пишут авторы петиции, которую можно подписать на сайте change.org.

Кафедра русской филологии Вильнюсского университета, а также Литературный музей А. С. Пушкина осудили действия властей РФ и выразили солидарность с Украиной.

«Мы, члены академического сообщества Вильнюсского университета – преподаватели русского языка и литературы, исследователи, ученые – осуждаем агрессию России в независимой Украине и выражаем солидарность с гражданами государства. Мы верим, что культура – это форма человечности и взаимопонимания», – говорится в заявлении кафедры русской филологии ВУ в социальной сети Facebook.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ