Энергосистема Литвы готова к авариям, показали испытания

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Испытания возобновления работы после крупной аварии, проведенные в субботу на Круонисской гидроаккумуляторной станции и Каунасской ГЭС, показали, что система готова к неожиданностям.

«Испытание еще раз подтвердило, что мы готовы к неожиданным ситуациям. Электростанции, находящиеся в управлении Ignitis gamyba обеспечивают безопасность и стабильность литовской системы», – отметил в пресс-релизе гендиректор компании Ignitis gamyba Римгаудас Квалвайтис.

Во время испытаний была проверена автоматика холодного пуска (англ. black start), сообщил оператор станций Ignitis gamyba.

У этих ГЭС в Литве есть функция холодного пуска, и они участвуют в испытания запуска системы после возможной аварии.

Сходные испытания восстановления системы, когда поставки электроэнергии возобновляются после аварий, проводятся ежегодно.