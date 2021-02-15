Энтузиасты спорта в Литве провели «тренировку» на морозе у Дома правительства

«С сегодняшнего дня разрешено тренироваться на улице – что и делаем. Мы хотим широко показать, что условия не походят для тренировок», – сказал BNS один из основателей Теннисной академии Балжякаса Арунаса Балжякас.

По его словам, тренироваться в залах было бы более безопасным занятием, чем посещение отрытых с понедельника салонов красоты.

«Мы хотим распространить послание о том, что с нами не советовались, на каком основания было разрешено заниматься спортом одному человеку на улице при минус 15. Кто знает, какая от этого будет польза», – сказал BNS тренер Столичной баскетбольной школы Sostinės krepšinio mokykla (SKM) Рокас Янкунас.

«Мы готовы работать безопасно и принимать правильные решения. Баскетбольный зал большой – можно сохранять дистанции», – добавил он.

Тренер по плаванию Игорь Лапушинский также проводил тренировку у Дома правительства. По его словам, власти должны обратить внимания на показатели заболевания в спортклубах.

«Спорт – это здоровье, а здоровье важно. Мы стремимся к тому чтобы меры смягчения карантина были иными, нужно смотреть, есть ли заражения в спортивных клубах», – сказал BNS И. Лапушинский.

Занимающиеся боксом, футболом и энтузиасты кроссфита отметили BNS, что добиваются разрешения тренироваться внутри, пусть и индивидуально.

«Мы хотим, чтобы власти прислушались к мнению современных спортклубов, ведь все равно нет контакта когда работаешь один на один», – сказал любитель кроссфита Гедиминас Галванаускас.