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Эпицентр вспышки COVID-19 переместился в Европу, страны ужесточают ограничения

Nuotrauka santa.lt

Эпицентр вспышки COVID-19 в последние недели переместился из Америки в Европу. Ситуация ухудшается как в западной, так и в восточной ее части, а Франция вошла в первую пятерку стран мира по числу заразившихся. Власти европейских стран вынуждены прибегать ко все более жестким ограничениям, сообщает ТАСС.

В Испании с 25 октября на полгода введен национальный режим повышенной готовности, который предполагает действие комендантского часа с 23.00 до 6.00. Кроме того, региональные власти могут вводить собственные меры, например, ограничивать въезд и выезд.

В Бельгии запрещено выходить на улицу с 23.00 до 5.00, закрыты все кафе и рестораны, маски обязательны во всех общественных местах. В Брюсселе ношение масок и вовсе повсеместное, а комендантский час длится на два часа дольше — с 22.00 до 6.00.

В Чехии действует режим ЧС, однако власти рассматривают возможность его ужесточения. Уже закрыты школы, заведения общепита, большинство магазинов. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф.

Ужесточить карантинные меры предполагают и во Франции, где в большинстве городов уже действует комендантский час с 21.00 до 6.00 и обязательно ношение масок.

Комендантский час действует и в отдельных областях Италии. Во всей же стране с 26 октября закрывается большая часть спортивных и развлекательных заведений, а точкам общепита предписано закрываться после 18.00.

Власти Польши с 24 октября закрыли все заведения общепита. Пенсионеров старше 70 лет просят оставаться дома, а подросткам до 16 лет запретили выходить на улицу без взрослых. Руководство страны не исключает возможности полного карантина и закрытия границ.

Франция вышла на второе место в мире по суточному приросту числа инфицированных (81,4 тыс.), уступая по этому показателю только США.

Максимумы по числу заразившихся в сутки обновили Великобритания (более 20 тыс.), Испания (21 тыс.), Италия (21,4 тыс.), Германия (14,7 тыс.), Бельгия (17,7 тыс.), Нидерланды (10,2 тыс.). В Чехии и Польше заболеваемость по сравнению с весенней вспышкой выросла в два раза — до 12,5 тыс. и 11,7 тыс. инфицированных в сутки соответственно.

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии более 43 млн человек заразились COVID-19, умерли более 1,15 млн заразившихся.

belta.by

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