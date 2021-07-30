Эпидимиолог: обязательные прививки для определенных профессий должны вводить уже сейчас

Фото BFL/ Šarūnas Mažeika

Врач-эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Литвы (НЦОЗ) Дайва Размувене заявила, что обязательная вакцинация для определенных профессий должна вводиться уже сейчас, не дожидаясь осени.

«Поскольку прочие страны вводят обязательную вакцинацию для определенных профессий, определенных сфер, я думаю, что это должно быть и в Литве», – сказала Д. Размувене.

По ее словам, такие требования могли бы быть введены для медработников, работников учреждений опеки и педагогов.

На этой неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что сенью прививки могут стать обязательными для определенных профессий в Литве. При этом врач НЦОЗ отметила, что не стоит медлить, поскольку для формирования полного иммунитета требуется полтора месяца.

Я считаю, что в обязательную вакцинацию могут быть вовлечены и учителя, поскольку это длительное пребывание в закрытых помещениях с детьми. (…) Если привьются первого сентября, то у людей будет полноценный иммунитет только во второй половине октября. Поэтому прививаться следует уже сейчас», – пояснила Д. Размувене.

Представительница центра отметила, что в таком случае в лечебных учреждениях будет обеспечиваться большая безопасность, поскольку не все школьники могут быть привиты, а те кто могут прививаться делают это неохотно.

Д. Размувене отметила, что в данный момент привиты 80% педагогов, еще часть переболела, но «если смотреть по отдельным школам, то есть значительная часть не привитых».

Она также акцентировала, что для сохранения контактного обучения, и вновь должно обеспечиваться регулярное тестирование.