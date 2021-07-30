В Китае ввели субсидии за второго и третьего ребенка

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Власти фиксируют падение рождаемости, из-за чего ожидается снижение числа трудоспособных граждан и падение экономики.

Власти города Паньчжихуа в провинции Сычуань, Китай, первыми в стране начали выплачивать субсидии за рождение второго и третьего ребенка. Об этом сообщает South China Morning Post .

Семьям будут платить по 500 юаней в месяц (около 2 тысяч гривен — ред.) до достижения ребенком трехлетнего возраста. Также семьи получат доступ к бесплатному уходу за беременными. В свою очередь местным работодателям также предложат поощрять рождаемость и предлагать услуги по уходу за детьми.

Нововведение обусловлено падением рождаемости в Китае — власти ожидают снижения числа трудоспособных граждан и возможного падения экономики.

«Мы должны улучшить качество жизни, создать инклюзивную систему ухода за детьми, а также обеспечить экономическую и социальную политику, которая согласуется с политикой планирования семьи», — заявил ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян.

Напомним, что ранее в июле Китай отменил штрафы за рождение трех детей. В ближайшие четыре года в стране планируется создать полноценную систему соцполитики по стимулированию рождаемости.